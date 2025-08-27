Nella sessione conclusiva del Forum dei vescovi, ieri mattina al Centro La Pace di Benevento, è stata presentata la lettera a Parlamento e Governo ‘Uno sguardo diverso’ sul tema delle aree interne.

I prelati, con il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, coordinati dall’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, hanno discusso sui temi dello spopolamento e delle criticità che interessano le aree interne e più fragili del Paese, condividendo buone prassi pastorale in varie realtà diocesane.

