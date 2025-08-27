Scoppia un nuovo caso legato alla privacy e alla violazione dell’intimità online. Nei giorni scorsi, numerosi utenti hanno denunciato sui social l’esistenza di un sito web che ospitava un forum riservato esclusivamente a immagini private di ragazze della Valle Telesina.

In seguito a queste segnalazioni, i creatori del forum – rimasti ancora ignoti poiché sul sito si nascondevano dietro un profilo anonimo – hanno cancellato la pagina.

Con sgomento, diverse ragazze del territorio hanno trovato loro foto pubblicate senza consenso all’interno del forum. I responsabili avrebbero creato una vera e propria raccolta digitale, scambiandosi non solo foto prese dai profili social delle vittime, ma anche immagini intime in cui diverse ragazze apparivano completamente nude.

