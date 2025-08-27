Sono proseguiti anche nella giornata di ieri i problemi di approvvigionamento della risorsa idrica nel Fortore, dovuti all’interruzione dell’alimentazione elettrica all’impianto di sollevamento di Montefalcone di Val Fortore, per un guasto sulla linea di media tensione.

Questo aveva comportato la mancanza di fornitura idropotabile ai Comuni serviti dall’impianto, tra cui Montefalcone di Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano. A Montefalcone, in particolare, l’erogazione nella giornata di domenica è stata garantita solo in mattinata, mentre il ripristino dell’erogazione era previsto nella giornata di lunedì, quando si prevedeva il raggiungimento del livello ottimale del serbatoio di Via Niviera, necessario a garantire l’alimentazione della intera rete idrica comunale.

