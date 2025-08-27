Miglior biglietto da visita al campionato non poteva presentarlo. Il Benevento ha scelto di lanciare sin dall’esordio un gran bel segnale a se stesso e alla concorrenza, andando a fare la voce grossa su un campo ostico come quello di Crotone e contro un avversario che culla ambizioni simili a quelle dei giallorossi. Per oltre un’ora, non c’è stata partita e non ci sarebbe stata nemmeno dopo, se solo la Strega non avesse fallito in più di una circostanza l’appuntamento con il terzo gol. Questo ha permesso ai padroni di casa di restare in partita, riaprendola alla mezzora dalla fine e di far rivivere al Benevento gli spettri di quanto accaduto la scorsa stagione. Stavolta, però, il finale è stato diverso: la Strega non ha perso la bussola, i propositi di rimonta dei pitagorici sono rimasti tali e i primi tre punti sono finiti nella tasca di Maita e compagni. Che non si illudono, essendo consapevoli che chi ben comincia ha solo affrontato nel modo migliore il primo metro di una maratona che si annuncia estenuante. Lo sanno bene tutti in casa giallorossa, compresa la società che infatti farà ricorso al mercato per provare ad alzare ulteriormente il livello.

