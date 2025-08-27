C’è una nuova panchina a Montesarchio e nella Valle Caudina. Ma non è una panchina qualunque. È una Big Bench, una di quelle panchine giganti che fanno parte di un circuito internazionale che conta già oltre 400 installazioni in Italia e che negli ultimi anni si sta espandendo in tutta Europa.

Ma cosa rende speciale una Big Bench? Non solo le sue dimensioni, ma il suo significato: è un invito a guardare il mondo da una prospettiva diversa, più aperta e più condivisa. L’idea nasce dal desiderio profondo di donare al paese un’opportunità, un punto di riferimento che possa attirare visitatori, valorizzare il paesaggio e offrire a tutti — cittadini e turisti — un luogo dove fermarsi, respirare e meravigliarsi.

