Il primo passo è quello giusto, con il re del gol a indicare la rotta. Salvemini rompe il ghiaccio del Benevento in campionato e inaugura il cammino giallorosso: firma d’autore e assist al bacio per la nuova punta di diamante della Strega che si prende lo scettro, diventando già imprescindibile per Auteri. Prestazione da Oscar per il miglior attore protagonista di questo nuovo Benevento che apre le danze e serve il raddoppio di Lamesta, una coppia che promette già spettacolo in attesa di veder scoccare le altre frecce sannite. Granitica la difesa di Auteri che ha trovato in Stefano Scognamillo uno dei suoi leader. Gara a testa altissima per il nuovo arrivato, tra i migliori del reparto giallorosso.

