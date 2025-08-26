Mastella vola alto. Il sindaco di Benevento è stato, ieri, protagonista di due annunci: la candidatura del figlio Pellegrino alle prossime elezioni regionali e la lotta all’inquinamento acustico causata dai troppi aerei che solcano il cielo di Benevento.

La prima notizia, per la verità, tutto è fuorché clamorosa, poiché il leader di Noi di centro ha, in buona sostanza, ammesso ai microfoni di Tv 7 ciò che era a conoscenza pure dei bimbi delle scuole dell’infanzia da tempo.

Anche perché non c’era bisogno di ricorrere ad alcun vate per sapere come sarebbe andata a finire la vicenda candidatura: i vari aspiranti mastelliani non hanno avuto mai chance serie di potersi giocare la partita, come da questo giornale anticipato a luglio ma, si badi bene, non il mese scorso bensì in data 7 luglio 2024, oltre un anno fa.

