Nell’ambito di specifici servizi, mirati al contrasto del fenomeno della coltivazione, della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato un uomo già noto alle Forze dell’Ordine e la sua compagna, entrambi residenti in Val Fortore, per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’attività di monitoraggio, osservazione ed informazione sul territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di San Giorgio La Molara, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno individuato una vasta coltivazione di oltre duecentocinquanta piante per la produzione di marijuana in un’impervia zona boschiva della Val Fortore.

