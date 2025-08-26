Mo: Merz, ‘non credo che raid Idf ospedale Gaza abbia preso di mira giornalisti’

Berlino, 26 ago. (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato di non credere al momento che l’attacco israeliano di ieri all’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud di Gaza, in cui sono morte almeno 20 persone fra le quali 5 giornalisti, avesse come obiettivo i reporter. “Ma sia l’esercito israeliano che il governo israeliano hanno promesso di avviare un’indagine approfondita su questo incidente”, ha affermato in una conferenza stampa a Berlino. “E vorrei attendere i risultati di questa indagine prima di esprimere un giudizio definitivo”, ha aggiunto il cancelliere.