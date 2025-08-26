I primi tre punti della stagione alla prima giornata di campionato. Non poteva partire meglio il nuovo Benevento di Auteri che espugna il campo del Crotone e porta a casa una vittoria importante e meritata, resa ancora più pesante dalla forza di un avversario collaudato e che culla l’ambizione di un torneo di vertice. Allo ‘Scida’ finisce 2-1 per i giallorossi che partono subito forte, sprecano diverse occasioni per segnare ancora, poi nella fase finale del match subiscono il ritorno dei padroni di casa che riaprono la contesa, ma la Strega non perde la bussola.

