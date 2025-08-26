È’ passato un mese dalla scomparsa del piccolo Vincenzo, e il vuoto lasciato dalla sua assenza continua a farsi sentire ogni giorno. La sua dolcezza, la sua energia e la sua capacità di regalare sorrisi restano impresse nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato.

Durante i funerali, il fratellino Enrico ha trovato la forza di scrivere una lettera commovente, che ha voluto leggere davanti a tutti. Un messaggio che racchiude l’amore fraterno e il dolore della perdita, ma anche la speranza che Vincenzo continui a vivere nel cuore della sua famiglia.

«Oggi voglio dirti grazie per tutto questo tempo che sei stato con me», scrive Enrico. «Realizzeremo tutti i tuoi sogni. Sei molto bravo a cantare, disegnare, nuotare e altri miliardi di cose. La tua immagine resterà sempre viva nei nostri cuori, sei il disegno più bello». Parole che raccontano con semplicità e profondità l’affetto che univa i due fratelli, insieme a Maria, mamma e papà: «Eravamo molto uniti io, tu, Maria, papà e mamma e lo saremo per sempre. Noi quattro ti amiamo e ti auguriamo che il paradiso sia bellissimo». In un altro passaggio, Enrico si rivolge al fratello con la promessa di portare avanti i piccoli gesti che li legavano ogni giorno: «Quando Maria vorrà prendere le tue cose, farò in modo che le tratti con cura e se qualche volta non mi darà ascolto, prima litigherò io al posto tuo e poi farò le coccole come facevi tu».

La lettera si chiude con un ricordo speciale: «Ricordati che tu sei sempre l’incredibile Hulk. Lascerò questa letterina nella tua tasca dei pantaloni così la leggerai nel paradiso insieme agli angioletti. Ti vogliamo bene». Una testimonianza d’amore puro, che commosse tutti i presenti e che oggi, a un mese dalla sua morte, resta come un segno indelebile della forza dei legami familiari e della presenza viva di Vincenzo nel cuore di chi lo ha amato.