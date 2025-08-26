Dal 21 al 24 agosto, Faicchio ha vissuto quattro giorni sospesi nel tempo grazie a Medievalia, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco “Prof. U. Fragola” che ha trasformato il borgo sannita in un autentico scenario medievale. Tra costumi d’epoca, cortei storici, musici, sbandieratori, trampolieri, arcieri e mangiafuoco, il pubblico è stato trasportato in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, capace di incantare grandi e piccoli.

