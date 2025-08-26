Covid: Donzelli, ‘polemiche su Schillaci per non discutere di responsabilità durante pandemia’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Questa consulta che prima di ieri era sconosciuta agli italiani– è di piena competenza del ministro. Il ministro aveva scelto di fare nomine, ha deciso di annullarle, ma la competenza era e resta sua. Si è sperato di creare tensioni e divisioni per non discutere delle responsabilità politiche e amministrative del periodo Covid. Finché Schillaci ha la fiducia della premier ha quella di tutta Fratelli d’Italia. Ciò detto durante il Covid sono state fatte scelte politiche assurde scomodando scorrettamente la scienza e c’è chi ha lucrato. Ora che la commissione di inchiesta ha sollevato il problema, si sta cercando di nascondere le responsabilità e delegittimare chiunque voglia fare luce su quel periodo”. Lo afferma il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in un’intervista a ‘La Stampa’.