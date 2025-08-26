Tre punti per cominciare, per altro strappati a una diretta concorrente e portati via da un campo storicamente ostico. Non poteva decidere modo migliore il Benevento per inaugurare il nuovo corso, perché la vittoria conquistata contro il Crotone è tanto pesante quanto importante. Oltre che meritata, nonostante nel finale i padroni di casa abbiano avuto le occasioni per mettere in discussione il risultato, anche per responsabilità della Strega che non ha chiuso la contesa quando ha avuto la possibilità di farlo. Ecco perché nel complesso Auteri può essere soddisfatto, anche se con qualche riserva.

