Partita ieri mattina con l’incontro dei vescovi delle aree interne al Centro La Pace a Benevento. A partecipare all’evento, il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Prelati a confronto rispetto i contenuti della lettera al Parlamento e al Governo per il rilancio delle aree interne, e la volontà di dire no a prospettive di accettazione del declino delle zone interne, accettando solo di mitigarne gli effetti: lettera aperta che sarà presentata oggi nel secondo giorno dell’iniziativa che si colloca nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 con lettera pastorale sulle aree interne e proseguito poi con diverse iniziative. Anche quest’anno, i Presuli – una trentina in rappresentanza di undici circoscrizioni regionali d’Italia – sono tornati a incontrarsi per confrontarsi sulle Aree interne in spirito di confronto e dialogo.

