Una frattura al femore e diverse escoriazioni. Questo il bilancio di un grave incidente nei campi registratosi a Cirignano di Montesarchio.

I fatti, per la precisione, nella giornata di Sabato quando un uomo del luogo, di 52 anni, si è ribaltato mentre era alla guida del suo trattore. Per motivi che sono in corso di accertamento da parte degli uomini dell’Arma dei Carabinieri, il medesimo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per determinare la perdita di stabilità con conseguente cappottamento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia