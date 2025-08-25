La consigliera aveva chiesto la riunione un tavolo tecnico-amministrativo sui lavori del nuovo serbatoio in via Toppa. Dal Comune la risposta: la proposta va meglio circostanziata. E ora, la capogruppo di ‘San Giorgio futura’ Giovanna Petrillo ha scritto nuovamente agli uffici di piazza Municipio, al fine di promuovere una “partecipata e costruttiva collaborazione, finalizzata ad accelerare la messa in esercizio del nuovo serbatoio idrico, non ché a garantire trasparenza amministrativa e un’oggettiva informazione ai cittadini di San Giorgio del Sannio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia