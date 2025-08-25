L’intervista – Italo Palumbo: “Pd, i candidati Vanno discussi negli organi del partito”

Il prossimo congresso del Pd che dovrà porre fine al commissariamento Misiani, le Regionali, l’esperienza di De Luca a palazzo Santa Lucia, il nodo candidature: sono le questioni affrontate da Italo Palumbo, componente della segreteria provinciale dem, già componente della segreteria regionale e responsabile delle aree interne, oltre a vantare una vasta esperienza nei partiti della Sinistra. Gli osservatori politici meno giovani lo ricordano soprattutto per il divertentissimo sketch dello scorso ottobre con il presidente della Regione che, giungendo alla festa dell’Unità nel Fortore, gli chiedeva se la tintura dei capelli fosse la stessa di Mastella.

L’intervista completa su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia