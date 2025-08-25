Nell’ambito della 46esima edizione di Benevento Città Spettacolo, stasera appuntamento con la grande musica. Ospite della manifestazione l’immensa Fiorella Mannoia che presenterà al pubblico sannita e non il nuovo incredibile progetto live: “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica.

