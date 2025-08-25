Cassa integrazione, nel Sannio numeri in forte crescita nel primo semestre 2025

Da 746.760 ore nel primo semestre del 2024 a un 1.289.990 ore del primo semestre 2025. La dinamica dell’andamento della cassa integrazione nel beneventano nei numeri snocciolati dall’ufficio studi della Uil. Numeri per il comprensorio sannita che si iscrivono ben al di sopra sia della media regionale – che invece ha visto nel raffronto tra primo semestre 2024 e primo semestre 2025 un decremento nel ricorso alla cassa integrazione, passata da 19 milioni e mezzo di ore a 17 milioni e duecentomila ore – che di quella nazionale dove pure si è passati da circa 250 milioni di ore a 314 milioni di ore con un incremento del 22,4 per cento, sostenuto ma comunque inferiore a quello riscontrato nel beneventano.

