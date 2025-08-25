Aree interne, lettera a Governo e Parlamento: Accrocca il primo firmatario

“La festa del Patrono è anche un momento civico e occasione per una breve riflessione civica. Martedì presenteremo una lettera al Parlamento e al Governo sulle aree interne. Lettera di cui sono il primo firmatario ma insieme a altri 130 tra cardinali, arcivescovi e vescovi e tre abati.

La Chiesa italiana vuole dare il suo contributo alla nazione e indicare un percorso diverso rispetto al piano aree interne, che dichiarava che bisognava assistere ad una specie di morte assistita. Non vogliamo fare polemiche ma vogliamo dire che è possibile uno sguardo diverso sulle aree interne, fatto di speranza e di futuro”.

Le parole dell’arcivescovo Accrocca poco prima del termine della cerimonia di ieri, dopo l’omelia, per una riflessione civica in senso alto, con riferimento all’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana promossa proprio su impulso della Arcidiocesi di Benevento sulle aree interne con una due giorni di confronti e dibattiti con la presenza del Cardinale Zuppi – tra oggi e domani – e appunto domani la presentazione della nuova Lettera sulle Aree Interne.

