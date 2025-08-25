Si riparte. Per il Benevento è di nuovo campionato, 113 giorni dopo il traumatico epilogo della passata stagione, che ha spinto il club di via Santa Colomba ad azzerare tutto, eccezion fatta per l’area tecnica. Una squadra quasi nuova di zecca quella che si presenterà ai nastri di partenza del campionato e che inizierà il proprio viaggio questa sera allo ‘Scida’ contro il Crotone. Un appuntamento a cui la Strega arriva dopo una full immersion di un mese e mezzo in un preseason che ha rappresentato un gustoso antipasto di ciò che sarà, ma che resta sempre traccia teorica. Adesso infatti ci si aspetta la sublimazione del campo.

