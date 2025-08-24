“Benevento e il Sannio siano sede di un evento nazionale di Vinitaly ispirato al format di successo ‘Vinitaly and the City’, con l’obiettivo di valorizzare una delle aree vitivinicole più dinamiche e rappresentative del Mezzogiorno”.

E’la proposta che il responsabile Coesione Territoriale della Lega Salvini Premier, Luigi Barone, ha avanzato in una missiva inviata all’amministratore delegato di Veronafiere, Barbara Ferro, e per conoscenza, tra gli altri, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al presidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni, al sottosegretario D’Eramo, all’assessore regionale all’Agricoltura Caputo, alle istituzioni locali (Provincia, Comune e Camera di Commercio), alle associazioni di categoria (Coldiretti, Cia e Confagricoltura), al Consorzio Tutela Vini Sannio e all’associazione Aglianico del Taburno.

