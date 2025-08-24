Venerdì mattina una risicata maggioranza del Consiglio Comunale di Solopaca ha votato, a scatola chiusa, la delibera di adesione alla società Sannio Acque che dovrebbe gestire il servizio idrico integrato nei 78 comuni sanniti.

L’opposizione ha contestato la convocazione della seduta per varie irregolarità ma il sindaco Pompilio Forgione non ha voluto sentire ragioni e in tutta fretta ha chiesto il voto sulla delibera che non è stata neppure letta in aula.

