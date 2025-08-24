“L’Amministrazione comunale continua con il proprio “disinteresse burocratico” ad indebolire i servizi essenziali del territorio”. Così esordisce nota dell’opposizione di Sant’Agata de’ Goti sulla vicenda del locale presidio giudiziario. “L’ennesima dimostrazione – insistono – è la risposta alla nostra istanza (prot. 14999 del 5 Agosto 2025) relativa alle gravi criticità che interessano l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Agata de’ Goti, ricevuta in data 22 agosto e firmata dal Presidente del Consiglio comunale Alfonso Ciervo e dal Sindaco pro tempore Salvatore Riccio. Prendiamo atto della posizione assunta dall’Amministrazione, non nuova, ma non possiamo non stigmatizzare con forza l’ennesimo atteggiamento rinunciatario nei confronti di un servizio essenziale, già mantenuto a Sant’Agata de’ Goti grazie a sacrifici e impegno, e oggi messo nuovamente a rischio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia