Per quanto riguarda piazza Immacolata a San Giorgio del Sannio – slargo adiacente a piazza Risorgimento dove si affaccia il Convento dell’Annunziata – sindaco e assessori hanno dato il via libera a un progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione urbana. L’obiettivo, come emerge dalla delibera 111 licenziata giovedì, è un intervento necessario per risolvere “criticità in termini di fruibilità, accessibilità, sicurezza e decoro urbano”.

“L’intervento di rigenerazione urbana”, aggiunge il delegato alla Viabilità Massimiliano Gaudino, “è pensato per migliorare un’area che da tempo necessitava di una sistemazione, sia per una questione di sicurezza degli utenti della strada, sia sotto un aspetto estetico.

