Ex scuole nelle contrade e piazza Immacolata. Sono gli spazi al centro degli ultimi progetti licenziati dalla giunta comunale di San Giorgio del Sannio.

Per rimettere in sesto i vecchi plessi e assicurare una nuova destinazione, la chance tanto per cambiare arriva dai fondi del Pnrr che alimentano la programmazione del Ministero dell’Istruzione. Lo scorso luglio con un avviso pubblico si sono aperti i termini per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzate alla presentazione di proposte per la costruzione di nuovi asili nido, anche attraverso la riconversione di edifici pubblici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia