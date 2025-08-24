Manca poco, ancora qualche giorno e poi ci sarà l’esordio di questa edizione, la 46esima, di ‘Benevento Città Spettacolo’, che, come noto, si svolgerà dal 26 al 31 agosto. Una edizione nuova, con novità e personaggi di grande levatura. Una manifestazione che, nonostante le 45 edizioni precedenti, cerca sempre di migliorarsi, di crescere e di coinvolgere. Il direttore artistico Renato Giordano, per la 46ª edizione della kermesse, ha scelto come tema ‘Lingue Rinascenti’: un invito a riscoprire il valore della parola e delle espressioni artistiche che sanno rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Stasera al Teatro Romano anteprima con lo spettacolo di Serena Rossi.

