Medici pensionandi sempre più risorsa preziosa per mitigare la carenza numerica di camici bianchi sulla rete territoriale.

Da ultimo, l’Asl Benevento con due atti di determina ha preso atto dell’opzione effettuata da parte di professionisti sanitari della rete territoriale: sfruttare la possibilità offerta dalla normativa di rinviare la pensione e rimanere in servizio.

Un elemento sostanziale di mitigazione di una carenza che purtroppo c’è ed è rilevante ma che in questo modo viene mitigata.

