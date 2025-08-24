I primi dubbi del nuovo campionato, in attesa di maggior luce in attacco. Auteri fa i conti con le indecisioni che accompagnano il suo Benevento al debutto nel girone C. Il primo ostacolo sulla strada dei giallorossi è di quelli importanti e che può dire tanto del percorso di crescita affrontato dalla Strega in queste settimane di preparazione, in attesa di poter raggiungere la miglior forma di sé. Gli interrogativi più importanti riguardano soprattutto il reparto avanzato e si concentrano intorno al nome di Jacopo Manconi: l’attaccante milanese è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato tre giorni di lavoro, uno scenario che potrebbe ridistribuire le carte in vista del debutto in campionato.

