Un fucile a canne mozze e un altro ad aria compressa, nonché oltre duecento munizioni.

E’ la scoperta effettuata dagli agenti della Polizia di Stato nei confronti di una coppia, un 34enne e una 31enne del di Benevento, peraltro entrambi gravati da precedenti.

Inoltre, al solo 34enne è stato contestato lo spaccio di sostanze stupefacenti, per aver ceduto una dose di cocaina ad un assuntore, dopo aver ricevuto denaro in cambio; mentre la donna è stata segnalata anche per l’inosservanza del divieto di dimora in città.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia