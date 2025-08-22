“A pochi giorni dalla data fatidica del 1 settembre si rinnova il “rito della conta” al quale puntualmente siamo chiamati quando si avvicina la vigilia del nuovo anno scolastico. Tanto per cominciare saranno ben 11 gli Istituti in provincia di Benevento che non potranno contare sulla guida stabile del Dirigente Scolastico titolare, quindi privi delle figure apicali preposte a gestirli ed amministrarli. La recente immissione in ruolo di 28 neo dirigenti in regione Campania ha visto indirizzarne verso la nostra provincia solo 2, ai quali rivolgere naturalmente gli auguri di benvenuti e buon lavoro presso l’I.C. Pascoli e il Convitto Giannone di Benevento. La soluzione per i rimanenti istituti sarà rappresentata, verosimilmente, ancora una volta dal ricorso alle reggenze, cioè all’affidamento dell’incarico ad un dirigente titolare ed impegnato in altro istituto, nonostante siano percorribili diverse opzioni per mettere la parola fine a tale annosa questione. Al netto dello spot ministeriale ‘una scuola, un dirigente’ restano i dati numerici, freddi e incontrovertibili, a raccontare lo stato in cui versa la scuola beneventana”. Il ragionamento della segretaria provinciale Flc Cgil di Benevento, Evelina Viele.

