Un incidente di estrema gravità è quello che si è determinato nel pomeriggio di ieri nel cuore della Valle Caudina e, in particolar modo, in quel di Cervinara. Il bilancio dice che una ragazza di 31 anni, residente a Benevento, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino. I fatti si sono registrati attorno alle ore 14 quando la donna, che era alla guida di una Lancia Ypsilon Elefantino, stava percorrendo la strada Asi, come detto in territorio di Cervinara, quando, per motivi che sono in corso di accertamento, la medesima è uscita a gran velocità fuori la carreggiata all’incirca in corrispondenza del cavalcavia di Rione San Pietro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia