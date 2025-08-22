Fernando Errico e Ornella De Sisto segnano un primo punto a favore della candidatura alla Regione nella lista di Forza Italia. A condividere all’unanimità una loro eventuale discesa in campo è stata, nel pomeriggio di ieri, la segreteria, presieduta, su incarico di Rubano, dal vice segretario provinciale Gerardo Giorgione e dal commissario cittadino Lucio Lonardo, promotore dell’incontro. Nulla di definitivo, ovviamente, si è solo alle prime battute di un percorso che toccherà tutti i comprensori, prima di approdare, in data 6 settembre, all’incontro conclusivo che si terrà a Ceppaloni, laddove si ritroverà la segreteria provinciale per deliberare le risultanze del lavoro svolto nel corso delle varie tappe indicate dal segretario Francesco Rubano: Torrecuso, Paduli, Fragneto Monforte, San Salvatore Telesino, Montesarchio e San Giorgio del Sannio che precederanno l’appuntamento di Ceppaloni. Per poi avviare ufficialmente la campagna elettorale il 15 settembre nel capoluogo, presso il ristorante “Gino e Pina”, con dirigenti e amministratori locali.

