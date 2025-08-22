Una tragedia che ha sconvolto, ancora una volta, il piccolo centro di Cautano. Giuseppe, 91 anni persona molto conosciuta in paese è stato trovato senza vita in un terreno impervio tra le campagne di Cautano e Vitulano. L’uomo che, come suo solito era solito andare in campagna, in contrada Loreto, anche solo per passeggiare, sarebbe scivolato, forse anche per ripararsi dal brutto tempo che stava presentandosi, finendo in un burrone.

Foto di repertorio