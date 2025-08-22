Danneggiano palo della luce a Montesarchio, scoperti i responsabili

La Polizia locale di Montesarchio continua a distinguersi per l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei sinistri stradali e in termini di controllo del territorio comunale.

A seguito di un danneggiamento ad un palo della pubblica illuminazione in centro abitato con tanto di i fuga da parte degli autori, gli agenti hanno avviato tempestivamente rilevamenti e indagini riuscendo – grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale – a risalire all’identità dei responsabili.

