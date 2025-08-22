Il professor Luigi Moio (enologo di fama internazionale nonché “deus ex machina” azienda “Quintodecimo”), il Maestro Giuseppe Ilario (Direttore Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento), il giornalista Angelo Cerulo, il professor Antonio Pietrantonio (alla memoria), già sindaco di Benevento e dirigente scolastico, sono i vincitori del “Premio Radici”, giunto alla sua quarta ezione, promosso ed organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelvenere nell’ambito della “Festa del Vino”.

I premi verranno consegnati sabato sera (ore 22,00) nel Teatro comunale all’aperto, nel corso di una cerimonia spettacolo arricchita dalla partecipazione di diversi artisti, tra cui il soprano lirico Dorothy Manzo, il comico Nando Varriale, e il dj set di Francesco Da Vinci.

