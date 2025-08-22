Il mercato rischia di condizionare le scelte di Gaetano Auteri in vista del match d’esordio in campionato con il Crotone. Nel momento in cui sarà chiamato a scegliere gli undici da mandare in campo, il tecnico giallorosso non dovrà tenere in considerazione solo stato di forma ed esigenze tattiche dei singoli, ma dovrà pure monitorare gli sviluppi di eventuali trattative. E’ il caso, in particolare, di Jacopo Manconi che nonostante abbia smaltito i problemi fisici, non ha preso parte alla seduta a porte aperte, svolta ieri pomeriggio all’antistadio ‘Imbriani’. L’attaccante milanese era presente, ma non ha messo piede in campo, questo perché sul suo futuro sono aperte le riflessioni. Il Brescia continua a corteggiarlo – seppur non con la stessa insistenza di qualche giorno fa -, ma non è l’unico club ad essersi fatto avanti per l’ex Modena.

