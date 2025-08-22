La Polizia di Stato di Benevento – in cooperazione con militari della Compagnia Carabinieri di Benevento – ha denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 49 e 46 anni, entrambi residenti a Napoli, per “ricettazione” e “possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso”.

Attorno alle 2 di notte una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento in cooperazione con i militari del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, sulla statale Appia a poca distanza dal capoluogo, ha proceduto al controllo di una autovettura segnalata come utilizzata da soggetti dediti al compimento di furti di autovetture.

