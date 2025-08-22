Condividere le buone prassi per una proposta pastorale per le Aree interne. È l’obiettivo dei Vescovi dei territori interessati che si ritroveranno il 25 e il 26 agosto a Benevento, presso il Centro “La Pace”, per il consueto convegno annuale che si concluderà con l’intervento del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, al termine del quale verrà presentata la Lettera aperta rivolta al Governo e al Parlamento e sottoscritta già da oltre 80 presuli.

Nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 e proseguito con diverse iniziative, i Presuli – una trentina in rappresentanza di 11 regioni d’Italia – tornano quindi a incontrarsi per confrontarsi sulle Aree interne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia