Vicenda acqua sempre più ribollente e scottante. L’ultimo botta e risposta in ordine di tempo è di ieri, un ping pong serrato tra il sindaco Mastella e due consiglieri del gruppo Misto, Giovanna Megna e Francesco Farese. Il primo cittadino si erge a paladino dei cittadini contro il paventato aumento delle tariffe.

“La proposta di incrementare le tariffe idriche, scaricando gli aumenti sulle famiglie, è insostenibile”.

A parere di Mastella, il semplice ricorso ad un modello matematico, volto a ripianare le perdite o incrementare i ricavi mantenendo invariate le strutture di costo e aumentando le bollette, non appare coerente con la logica industriale e manageriale che dovrebbe caratterizzare una società per azioni, ancor più se, come nel caso di Alto Calore spa, partecipata da soggetti pubblici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia