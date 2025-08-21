Nell’ambito dell’accordo di vigilanza e prevenzione ambientale stipulato con l’Ente Parco Regionale del Taburno ed in concomitanza con il rafforzamento dovuto alla campagna antincendio boschivo, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento hanno intensificato i controlli all’interno dell’area protetta, in particolare nelle zone a maggiore vocazione turistica. Tale misura si è resa necessaria a fronte delle elevate temperature e del maggiore afflusso di visitatori che si registra in estate, specialmente durante i fine settimana e i giorni festivi. L’intensificazione delle attività di pattugliamento è mirata a prevenire comportamenti illeciti e a sensibilizzare i turisti sul rispetto dell’ambiente e delle normative del Parco. Le condotte illecite maggiormente sanzionate sono state quelle relative al parcheggio delle autovetture sul cotico erboso e accensione fuochi (pratica questa assolutamente vietata in periodo di massima pericolosità.

