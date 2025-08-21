L’attrattività turistica del borgo deve poter beneficiare di ogni leva possibile, ma non a scapito delle norme.
E’ quanto racconta un recente provvedimento adottato dal Comune di Pietrelcina, nato sulla scorta di un sopralluogo effettuato nel centro storico.
Il 2 luglio scorso i tecnici del Comune e gli agenti della Polizia municipale mettono nero su bianco che la titolare di un b&b in via Storto Valle, residente nel brindisino, ha avviato altre quattro attività extralberghiere senza Scia (la comunicazione di inizio attività).
