Concessa da parte della Commissione competente l’Autorizzazione Paesaggistica per il progetto definitivo per la soppressione dei passaggi a livello ai km 27+022 e 27+520 mediante la realizzazione di un sottovia carrabile al km 27+089 (zona Piano Morra, alle porte dell’abitato) e di una viabilità di collegamento in prossimità della stazione di Porta Rufina (zona Pietà-via dei Mulini), della linea Avellino-Benevento. Rispetto il duplice intervento in area sottoposta a vincolo paesaggistico fascia di rispetto del fiume Sabato Benevento, via dei Mulini in favore di Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ritenuto non rilevante l’impatto sui valori paesaggio.
