Per gli ultimi ritocchi si dovrà attendere. Il Benevento probabilmente aspetterà l’ultima settimana di trattative per provare a consegnare a Gaetano Auteri qualche altro rinforzo, in particolar modo nel reparto avanzato, là dove il tecnico giallorosso è maggiormente a corto di soluzioni. In questo momento, il direttore sportivo Marcello Carli e il suo braccio destro Emanuele Padella sono al lavoro principalmente per fare spazio in organico. Ce n’è bisogno, visto che attualmente si contano ben 39 calciatori sotto contratto, sebbene quelli che lavorano effettivamente agli ordini di Auteri siano meno, tra gli esuberi che continuano ad allenarsi agli ordini del collaboratore tecnico Vincenzo Iannuzzi, qualche giovane tornato in Primavera e il lungodegente Nardi che ancora alle prese con la riabilitazione dopo il secondo intervento al ginocchio.

