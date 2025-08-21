Smantellato raccordo criminale specializzato in furti auto e reimmatricolazioni fittizie, operante principalmente tra Campania, Lazio e Calabria; recuperate sei vetture risultate rubate tra Napoli, Salerno e Benevento.

Segnatamente, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un 35enne italiano, gravemente indiziato del reato di riciclaggio di veicoli rubati.

