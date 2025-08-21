Prende il via oggi la quarantatreesima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia. Il vino torna protagonista all’interno delle caratteristiche cantine tufacee immerse nel suggestivo borgo medievale che farà da vetrina a tutte le “etichette” di eccellenza del Sannio.

Ad aprire l’evento, promosso ed organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castelvenere, sarà il brindisi con la Falanghina (ore 18) all’ingresso del borgo medievale. A seguire verrà inaugurata la Mostra su “Il mondo del Calcio nella Filatelia”, a cura di Raffaele Buondonno, che metterà in esposizione per quattro giorni oltre mille francobolli dedicati alla tematica e che sono stati raccolti negli ultimi quarant’anni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia