Anche alcune squadre formate da operai forestali della Comunità Montana del Fortore forniranno supporto alle ricerche di Nicola Paolozza.
La decisione è stata presa di concerto con il sindaco di Baselice Massimo Maddalena che sta operando anche n stretto contatto con la Prefettura di Benevento. Le squadre di operai della Comunità Montana presteranno supporto, nei limiti del possibile, a quelle di Protezione Civile già impegnate nelle ricerche di Nicola Paolozza.
