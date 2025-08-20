Il Comune di Telese Terme mette a segno un altro importante risultato nell’ambito della programmazione dei finanziamenti pubblici. Sono stati infatti assegnati due nuovi contributi: 500mila euro, derivanti da una convenzione stipulata con Terna, destinati alla riqualificazione della rete stradale cittadina, e oltre 720mila euro da fondi PNRR per l’ampliamento dell’asilo di via Raffaele Delcogliano.

Con queste risorse, il totale dei finanziamenti pubblici intercettati dall’Amministrazione Caporaso negli ultimi cinque anni supera la cifra di 12 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 10 milioni di euro di ristori in arrivo, consolidando così la posizione di Telese Terme come una delle città più virtuose della provincia.

«Dopo la scuola materna e l’ex asilo delle suore, anche l’asilo in località Piana sarà interessato da lavori di ampliamento, a dimostrazione che il nostro impegno sull’edilizia scolastica è stato massimo. E un altro progetto a cui teniamo particolarmente- fa sapere il sindaco Caporaso-, quello della nuova Scuola Media, è stato dichiarato ammesso e finanziabile dalla Regione.

