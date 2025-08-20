Ancora un risultato conseguito dalla Polizia municipale di Montesarchio, corpo guidato dal comandante Serafino Mauriello.

Nella mattinata di ieri gli agenti hanno provveduto a sequestrare un’ambulanza che circolava nel centro abitato con a bordo un paziente, priva della prescritta copertura assicurativa rca e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per il trasporto infermi.

La vettura è di proprietà di un’azienda privata e non fa parte, quindi, della rete del servizio emergenza.

